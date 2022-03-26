大陸多維新聞報導，上海防疫模式一年多來一直是大陸討論焦點，簡單說，是在動態清零和正常生活之間保持平衡，按復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的說法，是「陶瓷店裡抓老鼠，希望既抓住老鼠，又不要打破瓷器，希望不要因為防疫對社會生活產生大的影響」。面對兩年來最嚴峻疫情，上海堅持「陶瓷店裡抓老鼠」，未雨綢繆，持續為日後最大化保持正常生活準備技術支撐。說明很大機率是上海在為大陸優化防疫政策，尋找最優防疫路徑進行探路和試驗。

作為大陸入境航班最多城市，上海每次遇到疫情，不僅沒有封城、全員核酸檢測，人們生活基本照舊，而且率先實行流調隱私保護，只談地點不提人，允許集中隔離時帶寵物，在迪士尼美麗煙花下進行有序核酸檢測，中風險區精準到一家奶茶店……諸如此類既科學精準又充滿人性化、柔性化的操作，讓上海防疫備受好評。

直到今次這波來勢洶洶的疫情發生後，情況有所變化。用張文宏說法，上海「感染人數超過了年前預期，醫療資源一下子變得緊張」，「在對病毒傳播的迅速遏制與較大面積的管控中，平時最有特點的上海溫度似乎隨著抗疫的緊張度上升而有所下降」。

目前來看，上海已拒絕封城或半封城，依然堅持「陶瓷店裡抓老鼠」。眾所周知，封城或半封城屬於極其嚴格的防疫措施，既能以極快速度切斷病毒傳播鏈條，短時間內控制疫情，又會給人民正常生活、看病、工作和經濟社會發展帶來重大衝擊。上海作為中國第一大城市和經濟中心，對內對外的聯繫和經濟活動非常頻密，一旦選擇封城或半封城，其衝擊和影響難以想像，不能不慎重。暫且不論早前西安封城的混亂便是例證，單是這次上海部分收緊防控措施便已經出現不少慌亂和問題，一些人的工作、生活和看病尚且面臨困難，一旦選擇封城或半封城，必將帶來更為劇烈的衝擊。所以，身兼中國國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長的張文宏說：「上海這次戰役，不搞一刀切，希望在盡量無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活，肯定是非常不容易，也難免會不順利，但也正顯示了我們絕不肯走抗疫回頭路的決心。」

張文宏非常確定明顯，就是「陶瓷店裡抓老鼠」的模式縱使再困難和不易，上海都不會輕易走上封城或半封城的回頭路。張文宏說，「今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置」，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存，這些將成為上海抗疫後一階段的重點」。他主動提到這次上海防疫，「群眾反映，『封控區內生活照顧不夠，封控時間過長，醫院反覆封控造成正常看病困難』的情況」，「這些問題都存在，不應該廻避，在今後的抗疫中我們要一一解決，要不然，抗疫成功的意義就會大打折扣」。

張文宏解釋：「當疫情出現蔓延，如果想不讓城市停擺，就需要在數據支撐下不斷做策略調整。當前採取的策略主要是：滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。」他說，「走出疫情的技術支撐也悄悄地逐漸具備了」。

報導稱，上海面對兩年來最嚴峻疫情形勢，堅持「陶瓷店裡抓老鼠」防疫模式，未雨綢繆，持續為日後最大化保持正常生活準備技術支撐。說明很大機率是上海在為大陸優化防疫政策，尋找最優防疫路徑進行探路和試驗。

報導稱，疫情衝擊已超過兩年，中國越來越需要探索出一條既不用像西方那樣造成大量民眾染疫身亡，又能保障人民正常生活，讓一切有序回歸常態的防疫路徑的情勢下，允許具備合適條件的上海先行先試，積累經驗，不失為一種務實可行而又可控的策略。張文宏說，凡是持久的，必是溫和的與可持續的。