上海統計25日新增本土新冠確診病例38例，無症狀感染者數量也首次突破2000例、達到2231例。在3月26日召開的疫情防控發佈會上，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，已完成多個體育場館等集中隔離場所的改建，同時世博展覽館臨時集中隔離收治點也已啟用。據了解世博館計畫可安排床位6000張，最多可達7500張。

而上海啟用世博展覽館臨時集中隔離收治點後，據第一財經報導，246名來自上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院的醫務人員已進入隔離收治點，其中曾參與援助武漢抗擊疫情的有28人，黨員73人。

前上海市首批支持湖北醫療隊隊長、仁濟醫院黨委書記鄭軍華將帶領這支醫療隊伍，負責世博展覽館臨時集中隔離收治點h2區域的患者收治工作，該區域可收納超過2500人次的輕型或無症狀患者，目前已收治500多位患者。

而上海已啟用後備定點醫院及建設集中隔離收治點，在瑞金醫院嘉定院區、華山醫院寶山院區、周浦醫院、長興人民醫院、閔行體育館、嘉定體育館、嘉定嘉荷新苑人才公寓7個場所完成改建，用於疫情無症狀感染者與輕型病例的集中隔離。