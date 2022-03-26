藝人白馨儒斜槓擔任基隆某國小的美術代課老師，但最近因學生作品分數問題，與家長鬧得不愉快，她踢爆，對方不僅要求更改成績、自稱在市府任職，更嗆聲「基隆市長林右昌都要叫我阿伯」。對此，基隆市政府澄清，市長沒有任何親戚在市府任職，且市長阿伯已過世。

白馨儒昨將事發經過發在臉書，引發外界議論，今天她親自出面表示，首先，要向社會大眾及學校說一聲抱歉，因個人行為造成這麼大的影響，做了不好的示範，有關孩子成績部分，會再跟校方及家長進一步討論，謝謝大家、來自各地老師們的關心。

基隆市政府教育處轉述校方回應，白馨儒屬於第三招之一般大學畢業的鐘點代課教師，由於未經教育相關學程訓練，對於學生美術成績計算比較嚴格，分數間距較大，未考慮到國小教育應以鼓勵、激發潛能等因素，開學前已有部分家長及家長委員反應影響學生學習興趣。

因此，開學後與白馨儒溝通以不變更名次，原成績開根號乘十，縮小分數的差異，避免影響學生未來學習意願，並與家長會長、委員、教務處相關人員取得共識。未料，白老師於報料公社爆料，學校深感錯愕，將持續與該師持續溝通。

教育處說明，依「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第七條規定，各領域學習課程及彈性學習課程由授課教師評量，且應於每學期初，向學生及家長說明評量計畫，如家長對於評量結果有所疑慮，可向學校「學生成績評量審查委員會」提出申訴，由學校召集相關代表進行研討。

教育處強調，將加強輔導學校，對於學生成績評量相關議題，應審慎處理，除傾聽家長外，也應尊重教師的教學專業，加強親師溝通，避免發生不必要的誤會。另外，市長沒有任何親戚在市府任職，且市長阿伯已過世，特此澄清。