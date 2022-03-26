美國前國務卿蓬佩奧月初訪台，並呼籲拜登政府應該給予台灣外交承認。美國在台協會前處長司徒文對此質疑，蓬佩奧在公開提出這項主張前，是否和台灣政府討論過？因為中國任何激烈的反應，最後承擔的永遠是台灣。

台灣安保協會等團體今天舉辦「看看烏克蘭想想台灣」座談會，邀請到司徒文與無任所大使林佳龍就「台美建交」之展望進行對話。

司徒文認為，先不論蓬佩奧是否曾經向川普提議過外交承認台灣的主張，更重要的是，他在到訪前或是訪問期間，是否先和台灣政府討論過？

司徒文堅信，美國應該和台灣站在一起，但是任何會影響到兩岸關係的公開發言的轉變，都應該與台灣政府協調過。事實上，對一個美國政治人物而言，在台灣議題上採取更進取的立場並不困難，但任何中國對政策轉變的激烈反應，承擔的永遠都是台灣。因此，任何這類動作都應在我們兩個政府的磋商當中得到仔細的考慮。

司徒文指出，在沒有審慎考慮後果的情況下，改變台灣的外交地位，台灣政府必須考慮的不只是外交承認可能的獲得，也還得考慮可能得付出的代價。

司徒文說，儘管美國在台協會並不被稱為大使館，但是它在任何層面都是作為大使館在運作，美國在台協會在功能上達成了外交承認的工作，斥資新台幣兩億五千萬的內湖新館更是對台灣的重要性的承認。

司徒文強調，在修辭上的支持之外，美國更必須採取務實、具體的步驟，以強化自身與台灣的關係，以及台灣的防衛能力。他舉例說，美國常說對台灣的支持堅若磐石，但沒有人知道具體而言指的是什麼？這個比喻本身就有問題，因為不是所以的石頭都夠硬，頁岩通常是很軟、易碎，石灰岩也是如此。