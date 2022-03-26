大陸央視新聞用戶端26日報導，核電是技術密集型的高新戰略產業，國家綜合實力和核心競爭力重要體現。華龍一號示範工程的建設，不僅帶動核電產業鏈發展，同時也帶動大量相關技術產業發展，促進傳統產業改造升級，為中國裝備製造與科技自主創新能力提升，提供了強大動力。

在華龍一號示範工程的建設過程中，研發團隊聯手17家高校、科研機構，58家大陸國有企業，聯動140餘家民營企業，帶動上下游產業鏈數千家企業，解決了一系列「卡脖子」問題，共同突破了411台套核心裝備的國產化，完成了自主先進型號開發及自主設備製造，華龍一號首堆設備大陸國產化率達到88％。

中核集團華龍一號總設計師邢繼指出，華龍一號首堆工程，每一台機組都包括了6萬多台套的裝備，參與整個工作的供貨廠家有5300多家，正是因為有強大的中國製造業支撐華龍的自主研發，才能夠實現華龍自主技術在工程上順利應用。

華龍一號在研發建造過程中，研製團隊攻克了一批關鍵技術，帶動了大陸高端裝備製造業的轉型升級，形成了三代核電設計、建造、材料、焊接等一系列技術規範，極大程度地帶動大陸裝備製造業以及高新技術產業的發展，提升整個設備供應產業鏈中各個行業的產品能力，推動產業結構的發展。

同時，華龍一號機組運行壽命為60年，在此過程中將帶來多樣的運維配套設施以及大規模備品備件的需求，使得對大陸工業產業鏈條上各行業產品能力的提升成為一種長期的過程，創造持續的經濟效益。

作為中國自主研發，具有完全自主智慧財產權的第三代核電技術，華龍一號也成為中國的一張新名片。

通過華龍一號示範工程建設，形成了一套完整的華龍一號標準體系，不僅有力提升中國核電技術在國際上的話語權，也將支撐華龍一號不斷加快批量化建設和「走出去」的步伐。

2016年以來，華龍一號已形成了標準2000餘項，完成了35項重點技術研究，形成了一批英文版標準，發布了中國首項ISO核電國際標準。目前，華龍一號已形成一套完整的、自主的型號標準體系，涵蓋核電廠前期、設計、設備、建設、調試等全生命週期。目前，大陸華龍一號漳州機組、海南機組等都在有序建設中。

邢繼表示，目前大陸有8台機組已開工建設。這樣一個小的批量化工作，特別是推動在首堆基礎上的優化和改進，也為未來的更大批量的建設華龍一號打下非常好基礎。

此外華龍一號出口，實現「走出去」成果顯著，華龍一號海外首堆巴基斯坦卡拉奇K2機組已於去年5月投入商運。目前，巴基斯坦的第二台華龍一號機組也完成併網，即將投入商業運行。

據了解，中國已與阿根廷正式簽署華龍一號專案設計採購和施工合同。此外，「一帶一路」沿線許多國家和地區對華龍一號給予了極大的關注，華龍一號為世界上有核電發展計畫的國家提供了重要選擇。