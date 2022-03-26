太平國小羅余豪（右）樂觀進取，獲選為模範兒童，由縣長饒慶鈴（左）頒獎表揚 。（莊哲權攝）

台東縣馬蘭國小女童李思頤因病聽力嚴重受損，仍不減對音樂的熱愛，克服學習障礙拉得一手好琴；懷有足球夢的太平國小學生羅余豪去年因脂肪瘤開刀，行動不便，必須以輪椅代步，但他仍樂觀以對，努力復健，希望盡早回到足球場；2位生命小鬥士26日獲模範兒童表揚。

「下次就要換別人當了」，馬蘭國小音樂班三年級的李思頤，雖有聽覺障礙，但是口齒伶俐，她在6歲時生病造成聽覺受損，除了洗澡、睡覺以外，都必須戴著助聽器，但仍不減對音樂的熱愛，克服身體障礙勤練中提琴，去年她就被班上推選為模範兒童，今年再度蟬聯，她說，明年不再當模範兒童了，把機會讓給別人。

太平國小六年級的羅余豪出身中低收家庭，去年因脂肪瘤開刀，術後雙腳完全無力，必須靠輪椅代步，加上雙手肌力不足，上課時無法書寫，但他仍努力學習使用平板、輔具，努力跟上進度，資源班老師林榮鑫說，羅余豪之前還是學校足球隊，現在他努力復健，進度超前，最大的希望是盡快回到足球場上。

台東縣政府26日舉辦兒童節暨模範兒童表揚大會，由縣長饒慶鈴逐一為463位模範兒童頒獎，饒慶鈴表示，目前全縣國中小冷氣裝設已達驗證階段，今年夏天就能使用。此外，將投入3600萬元預算全面汰換縣內國中小課桌椅，3年來共投入3.5億元經費改善50所學校的操場及運動場。

另外，今年將首次贈送近1700位小一新生護脊書包作為成長禮，讓學童在優良安全的環境中快樂成長。