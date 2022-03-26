新北市一名溫姓男子因涉及竊盜、詐欺等多案，遭到全台各司法單位發布7條通緝，為了避免查緝，躲入高雄市那瑪夏區偏鄉外，還用假名「溫世賢」在鄉里招攬修繕工作詐騙金錢，直到被害人發現付款後對方沒做事，才知遭騙，警方獲報後鎖定他行跡，終於在岡山區後紅國小前，將他逮捕歸案。

40歲溫姓男子2019年起因竊盜、偽照文書、詐欺及侵占等案，遭台中、彰化、桃園、屏東、新北等地方法院及檢察署發佈7條通緝，溫嫌為了躲避通緝身分，因此南下高雄躲藏在那瑪夏山區，在當地租屋生活並利用杜姓女友地緣關係，向他人出示假名「溫世賢」的名片，四處招攬水電維修及房屋修繕工作，藉此詐騙金錢。

有里民想讓溫嫌施作水電維修工作或房屋修繕，溫嫌不但要求對方先支付部分工程款，等收到尾款後旋即又以各種理由拖延，遲遲履行實際施工，直到溫嫌避不見面，被害人才發現被騙，紛紛報警，初估詐騙里民已達數十萬元。

警方調查，溫嫌不僅騙財，就連女友也不知其真實姓名，平常出入他則使用女友名下車輛及手機門號來規避警方查緝，由於他在那瑪夏的詐騙行徑已被警方鎖定行蹤，警方調查發現，溫嫌曾於去年6月間，駕駛女友名下車輛發生交通事故，進而查獲他的真實身分。

員警以車追人，發現溫嫌經常在杉林、燕巢、岡山地區出沒，日前在他經常出入的時間、路段埋伏，尾隨跟蹤至岡山區後紅國小前，見時機成熟，立即衝下車，將溫嫌逮捕歸案。