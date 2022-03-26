周五（25日），美國聯邦通信委員會（FCC）以威脅美國國家安全為由，將中國電信、中國移動和俄國卡巴斯基三家公司列入黑名單。針對美方不斷打壓陸企，中國駐華府大使館回應表示，FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商，呼籲美方應立即停止對中國企業無理打壓。中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

路透報導，美國FCC將俄國卡巴斯基實驗室、中國電信美洲公司和中國移動國際美國公司列入黑名單。美方指控，這些實體的通信設備和服務被視為對美國國家安全構成威脅。

FCC繼去年3月12日將華為、中興、海能達、海康威視和大華科技列入首批黑名單後，再新增3家公司，目前共有8家公司被納入清單中，未來將不得頒發新的設備牌照。

報導指出，美方上述決定，意味著FCC每年約80億美元的資金，將不再被用於購買或維護這些公司的產品。

陸媒北京日報報導，針對美方不斷無理打壓中國企業，中國駐華盛頓大使館周五回應表示，「FCC濫用國家權力，在沒有事實依據的情況下再次惡意攻擊中國電信運營商，呼籲美方應立即停止對中國企業無理打壓。中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。」

此外，俄國卡巴斯基在一份聲明中指出，對FCC的決定感到失望，認為美方的決定是「基於政治理由」，指控威脅美國國家安全毫無根據，此舉是對地緣政治考量，而不是對卡巴斯基產品和服務做全面評估。