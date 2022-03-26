女星昆凌2015年和天王周杰倫（周董）結婚，陸續生下女兒Hathway和兒子Romeo，2個月前周杰倫再曝昆凌懷第三胎的好消息，但未公開寶寶的性別，讓網友來猜猜看。昨（25日）昆凌在Instagram曬出自己和女兒的照片，母女倆都穿著美人魚服裝，周杰倫幾乎在第一時刻就轉發昆凌的貼文到自己的限時動態，附上迪士尼的美人魚角色愛麗兒，傳達對妻女的愛。

昨昆凌在Instagram上傳兩張照片，並寫下「原來想當美人魚會遺傳」，第一張照片是小女孩的背影，從文字判斷是昆凌與周杰倫的女兒Hathway，Hathway赤腳站在游泳池邊，她穿著粉色的美人魚泳裝，上身是綁帶泳衣，露出纖細腰線，遺傳媽媽昆凌的好身材，下身的泳褲可見一片片魚鱗效果，一頭棕色長髮披在身後，雖然難窺真容，隱約透露出小少女的感覺，造型看起來彷彿小美人魚。

第二張照片中，為人母的昆凌依舊漂亮，她穿著特製的粉色人魚裝，將一頭長髮紮起，戴著墨鏡露出開心笑容，趴在扁平大泳圈上，魚尾翹起完整展現，就像真的美人魚一樣。

高顏值的母女照片，網友紛紛回覆：「身材遺傳到了媽媽」、「小美人魚」、「天啦，海瑟薇妹妹都這麼高了，好美的美人魚妹妹」、「哇塞是兩條美人魚！」、「默默打開jay的美人魚」、「妹妹長大後肯定非常漂亮」、「看出來他真的很幸福，一家人很溫馨」

周杰倫分享昆凌的貼文。（圖／周杰倫 Instagram）

有網友聯想到周杰倫2014時曾推出一首歌就叫《美人魚》，正好一家人都喜歡美人魚，愛好似乎非常相同。