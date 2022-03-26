新華社26日報導，中國海警局統計，為嚴防疫情從海上輸入，強化海上管控，尤其對走私凍品的違法犯罪行為進行嚴打。2022年1月1日至3月15日，大陸全國海警機構共破獲走私凍品案75起，現場查扣凍品8000餘噸，案值近3億元（人民幣，下同）。

報導稱，不久前的3月13日，廣東海警局破獲一起特大走私凍品案，抓獲涉案人員2名，查扣凍品440噸，初估案值約4000萬元。是中國海警局全力構築海上疫情防線、堅決防止疫情通過海上管道流入境內又一成果。

據了解，廣西、上海、浙江、廣東等海警局分別部署開展「亮劍·清邊靖海」「淨海2022」「海安」「清灣2022」等專項執法行動，多領域、全覆蓋嚴厲打擊走私凍品等違法犯罪活動。廣東海警局近3個月來破獲走私凍品案48起，現場查獲凍品總量約4650噸，案值約2.6億元；福建海警局創新方法，使用無人機搭載熱成像設備於3月4日破獲1起走私凍品案；1月22日浙江海警局成功摧毀1個特大凍品走私團夥，抓獲涉案人員26人；遼寧、山東、江蘇、廣西等海警局加強與涉海部門及公安機關合作，海陸聯動破獲多起走私凍品案。