澳洲世界網球球后巴蒂(Ashleigh Barty)日前震撼宣布退休，讓許多人感到不捨，而在她退出網壇後最新的世界球后立即就要上位，去年才滿20歲的波蘭思薇雅蒂(Iga Swiatek)下周確定登上寶座，並成為波蘭史上首位球后，最近她在邁阿密公開賽亮相，成功挺進32強。

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@iga_swiatek is the 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 Polish player in tennis history to become singles World No.1 🇵🇱

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巴蒂才宣布退休沒多久，新的球后人選就要出爐，思薇雅蒂以20歲年輕之姿強勢攻頂，她的排名於2020年一路向前衝，在2020法網女單決賽擊退美國柯寧(Sofia Kenin)，成為波蘭史上首位大滿貫女單冠軍，也是法網史上世界排名最低女單冠軍，而她的世界排名從第54狂升至第17。

接著她2021年溫網、美網都闖進16強，澳網則闖進4強，剛好就是輸給前一年法網決賽對手柯寧，以4：6、1：6慘敗，但這不影響她繼續前進，今年她維持身手，在杜哈、印地安泉大師賽接連封后，將世界排名從第7上升至第2，如今巴蒂確定退休，加上她在邁阿密闖進32強，下周確定成為球后。

思薇雅蒂同時追平丹麥好手沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)2010年紀錄，以20歲年紀成史上最年輕球后。此外她也有參加雙打賽事，生涯至今戰績27勝14敗勝率65.85%，最高世界排名曾達第29，目前則是第33，2021年法網她與美國瑪泰珂桑德絲(Bethanie Mattek-Sands)攜手闖進女雙決賽。