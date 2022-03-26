麗寶集團名軒開發於淡海新市鎮推出的「名軒海樂地」，大手筆祭出「38萬購屋金名軒幫你付」活動，季季抽購屋金， 3月26日前已完成簽約客戶，在今日記者會公開抽出2位海選幸運兒。另外名軒再加碼捐助家扶基金會，幫助家扶小朋友。

總銷約200億的「名軒海樂地」共計1913戶，目前成交價單價在每坪24至36萬元間，總價帶約750萬元至1400萬元。

為了形塑社域藝術氛圍，在該案1800坪生態水花園，以國寶級雕塑大師李再鈐的作品「三陽開泰」做為吸睛焦點；在社區入口，還有藝術家姜憲明以「麻雀」為意象表達「平凡的幸福」，象徵家人團圓的和諧與幸福；以及任大賢的「鹿」帶來美樂地的溫馨生活意象，阿部乳坊的「永恆的旅者 ：漂鳥」呼應旅人即將展開的旅行及重逢的喜悅，而樊炯烈的「揚帆」則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。

名軒開發董事長吳泓瑩期望，讓社區的孩子，從小浸淫在濃厚的藝術氛圍中，長大後也可成為藝術家。

除了在「名軒海樂地」引入藝術氛圍，吳泓瑩指出，名軒在各地推案，都會依區域特色納入不同設計元素，如「名軒海樂地」採用複層玻璃，可將潮濕、水氣隔離在外，降低住戶對環境濕冷的感覺，前一陣子寒流來，便曾做了一個實驗，把室內暖氣開到攝氏29度，結果玻璃並未凝結水氣或水霧。

吳泓瑩並舉例，旗下高雄地上權案則因應當地空品、水質需求，納入防霾紗窗及社區軟水系統等。