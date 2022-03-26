台中選戰與國民黨盧秀燕合作？ 柯文哲：對台灣有利跟誰都可以

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天於在台中市表示，民眾黨目前沒有台中市長參選人選，至於未來會不會有「母雞」？他回應，「我們在想辦法」，至於未來是否會與國民黨合作？他語帶保留地說，只要對台灣有利，跟誰都可以合作。

曾擔任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，曾傳出代表民眾黨參選台中市長呼聲。他日前在中市表示，不一定要參選台中市長當「母雞」，他也會以各種形式的「母雞」，來幫民眾黨議員參選人。

民眾黨是否推派人參與台中市長選舉，仍混沌未明。柯文哲今天下午到台中金典酒店出席華山論壇系列活動時明確指出，「目前沒有人選」。針對媒體進一步詢問：「沒有母雞嗎？」，柯則回應表示，「我們在想辦法」。

至於民眾黨未來是否與國民黨尋求連任的盧秀燕合作？柯文哲語帶保留地指出，「我們跟誰都可以合作」，只要對台灣有利，跟誰都可以合作，在立法院的動作就是這樣。