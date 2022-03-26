近期原物料漲價加上通貨膨脹，田間人力也漲價，種稻的收益愈來愈低，圖為稻田春耕。（周麗蘭攝）

稻作收益本來就不佳，原物料價格持續上漲，農業資材如肥料也已漲3至5成，雲林縣府行文農委會建請提高公糧收購價格，以回應生產成本增高。不過農糧署回函，水稻生產呈現供過於求情形，倘再提高公糧收購價格，將加劇生產過剩狀況。

日前中央銀行宣布升息一碼以抑制通膨加劇，雲林縣議員李明哲在縣議會呼籲縣府，物價上漲對老農的損害很大，要設法維持他們生計平衡，建請政府提高公糧收購價格。

李明哲表示，肥料、農藥、秧苗、人工什麼都漲，種稻的利潤越來越低，老農大多無法轉作，不得不繼續種稻，原物料漲價趨勢不變之下，縣府應未雨綢繆伸援手。

雲林縣府農業處行文農委會指出，水稻為台灣地區栽培最廣的主要食用作物，近年來生產成本漲幅過大，生產所得無法支應物價上漲，導致農民怨聲四起，殷切盼該會提高公糧收購價格，維持農民生活水平。

農業處解釋，稻農占務農人口有相當高比例，物價漲幅波動甚鉅，生產資材及工資不斷上漲，稻農生產成本增加，相對收益減少，生計負擔加重。

不過農糧署函文回覆表示，國人飲食習慣西化、外食選擇多元等消費需求衰退影響下，國內水稻生產呈現供過於求情形，折算糙米量每年超產約20萬公噸，且水稻有公糧收購、災害穀收購、水稻收入保險等，為相對有保障之作物，倘再提高公糧收購價格，將加劇生產過剩狀況，影響稻農收益及稻米產業發展，且與推動「綠色環境給付計畫」輔導農民種植具競爭力轉作作物的目標背道而馳。

農糧署說，為利政策整體考量，尚不宜調整公糧收購價格或數量，請雲林縣府配合「綠色環境給付計畫」及基期年農地稻作四選三措施，輔導稻農轉作或契作無產銷失衡之虞的作物，以利產業均衡發展，確保農民收益。