《金融時報》(Financial Times)報導，美國印太指揮部司令阿基里諾上將（John Aquilino）周五首度在澳洲受訪，他警告隨著北京的野心越來越大，作風也越來越大膽的情況下，陸攻台的情形真的有可能發生。

阿基里諾目前正首次以印太指揮部司令的身分訪問澳洲，他表示，中國在過去一年裡作風越來越大膽，他們積極的在台灣周邊與南海展開軍事活動，更在2021年7月試驗極音速飛彈。他說:「我不覺得有人在五個月前會覺得俄羅斯會攻打烏克蘭，所以這場戰爭我們所得到的第一個教訓就是，『嘿，這真的有可能發生。』」他又說:「第二，我們真的不要自滿，要隨時做準備。」

陸戰機頻頻飛入我防空識別區，這也引發了外界對於北京攻打台的可能性感到擔憂。阿基里諾說:「他們的行動肯定產生了變化，因為他們展現的軍事行動都是適用於對台－增加海上和空中的演練，旨在對台灣人民施壓。我不會說我更擔心，但我確實看到壓力越來越大，我們必須確保我們為採取任何行動做好準備。」

至於陸的極音速飛彈是否會用來對美或促台進攻?阿基里諾表示，極音速飛彈適合用於所有地區，他的存在肯定會改變區域平衡。他也關注到陸的核武器正在增長，他說，五角大廈計畫在未來十年內多增加1000枚核彈頭，也會將之用來與印太夥伴合作。

至於若陸對台發起進攻，澳洲與日本所扮演的角色時，阿基里諾表示，他們必須自己決定，但表示美國希望與已經準備好的盟國合作。