民眾黨北市議員參選人林珍羽。（本報資料照）

林珍羽昨天退出蔡炳坤群組。（摘自群組）

台北市議員李建昌昨爆料，民眾黨北市議員候選人黃瀞瑩還在台北捷運公司群組，要求各局處清查所有工作群組，是否有民眾黨參選人留在群組，黨政要分清楚。市長柯文哲允諾「清查一遍」，事後，曾任北市副發言人的民眾黨北市議員參選人林珍羽也隨即退出北市副市長蔡炳坤及各局處的媒體群組。

北市勞動局長陳信瑜於上班時間輔選北市副市長黃珊珊後，行政不中立爭議連環爆，北市議員林國成也被控在台北市12區辦會勘，卻由民眾黨擬參選人出席，及黃瀞瑩立牌仍放在北市聯合醫院，引發質疑。

李建昌指出，黃瀞瑩在捷運公司去年耶誕節有臨時專案工作小組，她加入公司LINE群組，希望所有局處徹查民眾黨參選議員身份的人，是否從市府離開後但仍在公務部門LINE群組。

李建昌更質疑，林珍羽作為發言人是否跟局處首長也有工作群組，由於工作群組有公文揭示、討論工作事項，他向柯喊話，如此對政黨發展較好，「黨政不分」是開議的主要課題，若不謹慎，未來選舉一定會有人向議員爆料，也呼籲民眾黨市議員參選人自己退掉群組。

柯文哲說，他自己也有很多群組，有時候沒去退掉，有時候好幾百個沒有注意到，要清查一遍，若有發現就退掉。

黃瀞瑩回應，工作群組為過去在市府任職時盡職盡責的證明，非常感謝議員的費心監督，黃瀞瑩強調，本人絕不會濫用行政資源來達到個人的政治目的，也希望議員能用相同的標準，來審視各黨各派的每一位參選人。

林珍羽隨即退出台北市副市長蔡炳坤、北市文化局、勞動局、觀光傳播局等與媒體聯繫的群組。林珍羽表示，已於正式離職時，向所有長官告別後馬上退出所有工作群組，她坦言確實漏退媒體群組，但強調群內資訊皆為對外公開資訊。