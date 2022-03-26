寒冬過去，即將迎來春暖花開，該跟好友們相約吃下午茶了！PAUL & JOE歡慶20周年推出限時下午茶，還有藝·茶·趣空間藝術生活節可以品嚐到45款台灣精品茶，愛手搖飲的人則是不能錯過萬波新品「紅蘋島嶼」，CANDY POPPY菓糖爆米花更推出限時怪奇口味，快抓緊機會出門一飽口福！

▍1.馬可波羅酒廊 X PAUL & JOE浪漫巴黎下午茶

為了歡慶品牌20周年生日慶，PAUL & JOE法式彩妝與台北遠東香格里拉首度跨界合作，於飯店38樓馬可波羅酒廊自 4/2至5/29推出周末限定「浪漫巴黎下午茶」，由法籍甜點主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 精選食材，加入許多貓咪、貓掌等可愛圖騰，也特別搭配PAUL & JOE法式美妝20周年的浪漫紫色風格，創意設計各式法式精緻甜點與鹹點，活動期間享用午茶還可獲贈香格里拉貴賓專屬「PAUL & JOE小香檳明星四件禮」，價值1,770元，在38樓迷人城市景觀前，邂逅法式浪漫時光！

馬可波羅酒廊 X PAUL & JOE浪漫巴黎下午茶。（圖／品牌提供）

▍2.藝·茶·趣空間藝術生活節

由Three Leafs Tea與The Bridge Art所開創第一個茶與藝術的生活節，讓藝術簡單的融入生活，4/1到4/25拿著地圖遊走台北15個優質店家，除了可品嚐到45款台灣各地精品茶外，在空間中展出藝術家的作品，在品茶的同時將藝術帶入生活，創意發想源自於「#x5 Project計畫」，希望透過茶來傳達「人、事、物、學、遊」5個層面介紹清晰易懂的台灣在地文化故事，用一杯好茶來認識台灣的美。

由台灣茶品牌Three Leafs Tea與藝術平台The Bridge Art攜手合作，藝·茶·趣 空間藝術生活節將於4/1正式登場。（圖／品牌提供）

4/1到4/25拿著地圖遊走台北15個優質店家，除了可品嚐到45款台灣各地精品茶外，在空間中展出藝術家的作品，在品茶的同時將藝術帶入生活。（圖／品牌提供）

▍3.萬波島嶼紅茶推出「紅蘋島嶼」

繼「金萱珍波粉」之後，萬波緊接著又推出一款清爽解渴的新品「紅蘋島嶼」，以萬波招牌的島嶼紅茶為基底，加入新鮮蘋果製成的原汁，蘋果汁的微酸香甜與紅茶醇美清香達到完美平衡，清新迷人的口感讓人忍不住一口接一口。為了滿足許多咀嚼控的消費者，「紅蘋島嶼」還推出現場購買或門市外送可免費添加小珍珠的優惠，口感滑溜的小珍珠就像在口中輕快起舞，讓整杯飲料口感層次更佳豐富。

萬波島嶼紅茶新品「紅蘋島嶼」。（圖／品牌提供）

▍4.CANDY POPPY菓糖爆米花限時怪奇口味

一年一度的愚人節即將到來，台灣在地品牌CANDY POPPY菓糖爆米花聯手圖文插畫家「怪奇事物所」共同推出「醬爆香菜」、「三星香蔥」兩款全新爆米花口味，獨家彩繪包裝外觀，怪奇事物所更親自參與口味試吃評測與創意研發。

CANDY POPPY菓糖爆米花和圖文插畫家「怪奇事物所」合作，推出「醬爆香菜」、「三星香蔥」兩款全新爆米花口味。（圖／品牌提供）

「醬爆香菜」選用新鮮香菜加入爆米花，將香菜烘乾後磨成粉，讓每顆爆米花都能裹上香菜的顆粒，搭配頂級花生粉與台灣醬油，鹹香滋味讓人回味無窮。「三星香蔥」則是嚴選宜蘭在地三星蔥，每顆爆米花都看得見青蔥細末，蔥香濃郁卻不嗆辣，搭配爆米花的酥脆口感，鹹甜交織的滋味讓人吃了就停不下來。