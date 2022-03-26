新北市中和區光之公園增設特色遊戲場今（26日）完工啟用。（中和區公所提供）

新北市中和區光之公園增設特色遊戲場今（26日）完工啟用。（中和區公所提供）

新北市中和區光之公園增設特色遊戲場今（26日）完工啟用。（中和區公所提供）

新北市中和區左岸重劃區為雙北曼哈頓計畫內水岸開發計畫的起點，此區域佔地18.8公頃，住宅區佔33％，公共設施（如道路、公園及綠化帶等）占地67％。中和區公所為完善公共設施機能，增加安全舒適的休憩場域，於本區域光之公園增設特色遊戲場今（26日）完工啟用。

中和區公所於今（26日）上午舉行公園兒童遊戲場啟用典禮，由中和區長賴俊達主持，中和區議員、立委助理、里長、光復國小、新北市大左岸區域發展促進協會、新北市大左岸扶輪社及鄰近居民一同到場共同參加，並以光復國小學生及大左岸社區發展促進協會的表演拉開序幕。

賴俊達表示，本次的左岸光之公園第一個特色遊戲場新設工程，串聯了中和左岸區域各個節點，從河堤外的恐龍公園至鳥瞰整個新店溪的光雕橋，最後串聯至中原站的便捷木棧道，造福左岸社區4000餘位區民，提供親子兒童遊憩最優質的環境。

中和區公所表示，左岸區域原先開闢的公園以增加左岸區域的綠覆率為主，考量入住人口比例提高，藉由此次特色遊戲場新闢工程，擴充公園休憩機能，為左岸區域憑添色彩，是第一個左岸地區具備遊戲場的全功能公園。孩子們可以透過各種攀爬、上樓梯等方式到達透明間接鏤空式設計的滑梯。除了小小孩喜歡的搖搖馬外，還有兩座個人型的盪鞦韆，其中更有共融精神在內且玩法多樣的鳥巢式盪鞦韆可供多人共玩，分享歡樂。此次遊戲場周圍以水泥矮墩為界，讓家長照看孩子時能就近休憩，安全的繽紛軟墊，更可以讓孩子盡情的奔跑。

此次中和左岸區域節點的串聯，期盼為區民帶來更多歡笑聲，活絡周遭左岸社區。公所將持續推動市民有感建設，打造舒適的活動空間，秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念，持續推動，讓居民有更優質的好中和。