上海新版新冠病毒感染中醫藥診療共識發佈，助力抗擊疫情。根據澎湃新聞引述上海中醫藥大學附屬曙光醫院指出，聯合上海市新冠肺炎中醫藥救治專家組發佈《上海市新型冠狀病毒感染中醫藥診療專家共識（2022 春季版）》，結合時令及疫病的特點，為輕型、無症狀為主的新冠肺炎患者的診治提供可借鑒、可操作的中醫藥方案。

曙光醫院介紹，該《共識》中除提到治療方案外，國家中醫疫病防治基地（上海）的專家還推出「防疫健康科普系列」，詳細介紹初春季節呼吸道傳染病的代茶飲預防方、中藥內服預防方、自我穴位按摩方、防疫強身導引操、抗疫強身功、中藥熏香預防法等極具實操性和推廣性的多種疫病預防方案。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院醫療隊隊長、支援上海市公共衛生臨床中心的主任醫師吳歡說，一周以來，整個中醫團隊負責的約500多名患者，沒有出現病毒引起的病情加重、均得到有效改善。醫療隊隊工作之餘還自製了中藥香囊，將代茶飲預防方等出院禮送給康復的患者。