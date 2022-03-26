不少裝修師傅為了提神，會再工作場所抽菸、喝提神飲料等，一名男網友透露，社區鄰居要求施工團隊在施工期間不能抽菸、喝酒等，結果對方不願遵守，依然我行我素，讓業主氣憤不已，最後雙方不歡而散，不少網友也認為，既然業主有規定，就應該遵守規則才對。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出住家社區的LINE群組的對話截圖，有住戶透露，17樓的裝潢工程停工，是因為業主要求施工團隊在施工期間不可以抽菸、喝酒、吃檳榔、喝提神飲料，但施工團隊不願遵守，業主也不肯退讓，最後雙方不歡而散。

該名住戶接著說，施工團隊不但沒有遵守規則，開工後連續3天在室內抽菸、喝酒被業主抓到，還因為不肯接受業主提出的要求，直接收拾東西離開，不願再進行工程，更揚言之後要透過法律程序解決，讓業主氣憤不已。

上述經歷讓原PO回想起，幾年前家裡也有請人來裝修，並要求裝修師傅們不要抽菸、喝酒，幸好對方並沒有因此而氣憤離去，他也好奇「裝修時，你們會請師傅不要在家裡抽菸、喝酒嗎？」

不少網友力挺業主，紛紛表示「工地就算了，在家裡的話，業主禁止，就是不能」、「這業主讚，本來就要遵守業主跟社區規定了」、「不用業主規定，施工現場何時可以喝酒了，室內吸菸也要看大樓規定，工班吸菸違反大樓規定是要負責罰款嗎」。

也有網友指出，「當初簽約的時候如果明列禁止，當然就不行阿，若無法規束工班的話，當時不要簽立合約接這個工呀」、「走法院就看合約了，白紙黑字定勝負」、「如果合約有寫就應該照做，不要一開始答應後面又違約，做不到就不要接」、「如果事先已經告知，那就真的要照著合約走了，畢竟這是基本的尊重」。

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