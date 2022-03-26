俄烏戰火延燒一個月，俄羅斯國防部在25日表示，在烏克蘭的「特別軍事行動」第一階段結束，未來的目標將是針對烏東地區。前立委林濁水指出，俄羅斯不奪取基輔，將重心轉向控制烏東，看來被俄羅斯偉大復興衝昏頭的俄羅斯總統普丁也恢復了精明的本性。

根據外媒報導，俄羅斯武裝部隊參謀總部軍事行動首長魯茨科伊（Sergei Rudskoi）在宣布可能的戰術大轉變時強調，由於烏克蘭部隊的戰鬥潛能大幅削弱，俄軍得以將主力放在「解放頓巴斯」的主要目標上。

不過，西方分析，原本聚集在烏克蘭邊境的120個俄羅斯營，其中有20個已折損。俄軍更新的資訊顯示，俄羅斯總統普丁已縮小併吞烏克蘭的野心。

林濁水今天(26日)在臉書上表示，俄羅斯國防部25日宣布，對烏克蘭「特別軍事行動」的第一階段結束，接下來將專注在烏東的頓巴斯地區。棄民族聖地基輔，只取頓巴斯？是烏克蘭的分裂還是東斯拉夫的分裂？被俄羅斯偉大復興衝昏頭的普丁，看來恢復了精明的本性。

林濁水直言，這場災難夠驚心動魄，但是沒有這樣的災難，基輔羅斯的千年大夢，俄羅斯偉大復興的大志肯定會繼續讓俄羅斯的眾斯拉夫弟兄們寢食難安，「阿彌陀佛」。