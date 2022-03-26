高市黨部主委趙天麟今（26）日在市黨部架設攝影棚，子弟兵林志誠與其合影。（柯宗緯攝）

高市黨部主委趙天麟強調，自己是公共財，今天不克前來的參選人可擇日再約，目標拿下35席、泛綠共40席，力拚議會過半。（柯宗緯攝）

民進黨菊系及湧言會近期為了高市議員初選互槓，湧言會要角、高市黨部主委趙天麟今（26）日在市黨部架設攝影棚，歡迎不分派系參選人一同合照接受推薦，但菊系擬參選人皆未到場。趙天麟強調，自己是公共財，今天不克前來的參選人可擇日再約，目標拿下35席、泛綠共40席，力拚議會過半。

日前菊系「邁向過半大聯盟」新人不滿，身兼高市黨部主委的立委趙天麟獨厚其所屬湧言會新人組成的「高雄正能量」，質疑黨務不公，雙方鬧得不太愉快。為此，趙天麟今下午特別在市黨部架設攝影棚，「來者不拒」接受合影、幫忙推薦，不過今「邁盟」仍未現身。

今天除了趙所屬湧言會成員現任高市議員林智鴻、鄭孟洳、新人林志誠、黃雍琇、鄧巧佩外，還有首度挑戰高市議員的王浩宇、余宗熹到場。趙天麟笑說，余宗熹就特別力邀他參與錄音、合照、站路口、掃街，今天「開大門」就是化身公共財，任何人可以接受他的推薦，如果今天不行，改天再約時間也可。

趙天麟也透露，即起將請假準備5月的高市黨部主委改選，他細數2年任內政績，包括罷韓成功達陣、陳其邁補選上市長、反罷捷成功、四大公投過關，同時黨員從3.7萬人增加至5.1萬人，另也募款超過千萬元，黨部大改造成為網美咖啡館等。

針對這次高市議員布局，趙天麟指出，原縣區高額度提名、都會區則給泛綠小黨空間，民進黨提名35席，若加上其他友黨等泛綠5席，有信心拿下超過40席，議會可望達到過半目標，也能極小化國民黨席次，他若有機會連任主委，將實現此目標。

對於菊系立委許智傑曾揚言參選5月的高市黨部主委改選，趙天麟則坦言，「很有壓力」，但未來不管是許或是其他人來挑戰，都代表市黨部被看見、角色也變得相當重要，最重要的是要維持高雄隊的精神「合作大於競爭」，並扮演輔佐市長陳其邁施政的重要推手。