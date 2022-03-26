1名網友目擊1輛千萬BMW i8停在「特斯拉專用車位」上，怒批「假裝特斯拉嗎？」拍下照片後喊話車主快移車，眾多網友紛紛朝聖喊「有錢就是大尾」、「i8帥沒毛病」，也有網友說i8是油電混合車，使用轉接頭也能充電，原PO則說該車位是「特斯拉簽約專用停車位」，只供特斯拉停用，直接打臉其他網友。

該網友在臉書「爆怨公社」發表照片，1輛BMW i8停在特斯拉的充電站，他為此公布車牌並希望車主看到PO文後趕緊移車；其他網友紛紛留言「有沒有罰則我不清楚，但他都開了i8應該不會去計較了」、「好吧！就算他i8比你貴，電樁上寫特斯拉專用就贏了」、「能買到i8應該也不在乎罰錢的部分了」。

1名網友目擊1輛千萬BMW i8停在「特斯拉專用車位」上，怒批「假裝特斯拉嗎？」拍下照片後喊話車主快移車，眾多網友紛紛朝聖喊「有錢就是大尾」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

不過也有網友留言說特斯拉充電樁使用轉接頭，也能讓其他品牌的車充電，且i8是充電式油電混合車，原PO則補充說該車位是特斯拉公司簽約的「專用停車位」，只提供給特斯拉使用，怒嗆「酸人的快去學習吧！自己打自己嘴巴！腫不腫？」許多網友則紛紛刪留言。

據了解，BMW i8原始名稱叫未來效能動力車，是1輛可插電式油電混合車，全車有80%都是碳纖維，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，外加131匹馬力電動馬達，共可提供362匹馬力，0-100km/h加速只需約4.4秒，國內建議售價在998萬到1068萬之間，目前已停產，該款車在湯姆克魯斯主演的電影「不可能的任務：鬼影行動」曾出現。