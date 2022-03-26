中國與澳洲為是否駐軍太平洋島國爭議之際，新華社報導，中國國家主席習近平26日與太平洋島國萬那杜共和國總統摩西互致賀電，慶祝兩國建交40周年。習近平指出，中萬建交40年來，兩國關係歷經國際風雲變幻考驗，雙方政治互信日益深化，各領域交流合作成果豐碩，為兩國人民帶來了實實在在利益。中萬守望相助，並肩抗擊新冠肺炎疫情，加深了兩國友誼。中萬關係已成為開發中國家相互尊重、團結協作的典範。

習近平強調，高度重視中萬關係發展，願一道努力，以建交40周年為新起點，深化拓展兩國各領域對話、交流、合作，推動中萬全面戰略夥伴關係邁上新台階，造福兩國和兩國人民。

摩西表示，過去40年來，中國一直是萬那杜的重要發展夥伴、永遠可靠的朋友。萬那杜堅定奉行一個中國政策，期待以萬中建交40周年為契機，推動兩國關係不斷向前發展。藉此機會祝賀中共建黨一百多年來取得的偉大成就，預祝中共第二十次全國代表大會圓滿成功。

同日，國務院總理李克強同萬那杜總理拉夫曼互致賀電。李克強表示，中方高度重視發展中萬關係，願同萬方共同努力，以建交40周年為契機，加強發展戰略對接，深挖務實合作潛力，推動中萬關係取得新的更大發展。

拉夫曼表示，萬方高度重視萬中全面戰略夥伴關係，珍視雙方卓有成效的合作，誠摯感謝中方持續支持萬國家發展。期待同中方一道，拓展「一帶一路」框架下的合作，加強在多邊領域的協調，不斷深化兩國關係。