俄羅斯要求以盧布支付俄國天然氣費用，對此法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，沒理由接受俄羅斯的要求。

路透社報導，俄羅斯要求天然氣合約費用改以盧布支付一事，引發人們對於能源供應緊縮、價格進一步上漲的擔憂。

馬克宏在比利時布魯塞爾出席歐洲聯盟（EU）峰會後在記者會上表示：「所有簽下的文字都很清楚。這是被禁止的。」

「購買天然氣、在歐洲領土營運的歐洲企業必須透過歐元交易。所以今天依照（俄方）要求來做是不可能的事，這與合約不符。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本週稍早曾說，俄國販售天然氣給「不友善」國家，將尋求對方以盧布支付，讓人們擔憂歐洲可能出現天然氣供應緊縮的現象。

馬克宏表示，他不認為俄羅斯會想要違反合約，若真如此，莫斯科當局就應該明說。

他說：「我認為，這項宣告的目的在於想辦法避開制裁，但這麼做並不符合已簽署的內容，因此我們為什麼要照辦？」