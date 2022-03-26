台南市有79戶寄養家庭可照顧被政府安置的兒少，具備保母證照僅10戶，嚴重不足，台南市去年提升寄養家庭保母待遇，每月增加1萬元鼓勵專業保母投入寄養家庭，仍被認為與付出的勞力與精神不成正比，多數仍寧願輕鬆當社區保母就好。北台南家扶中心26日透過表揚活動，希望更多保母投入寄養家庭行列。

台南市目前需安置的受虐兒少約70人，其中3歲以下孩童約15人，需要專業照顧，極需持有證照的專業保母，全市79戶寄養家庭中，僅有10戶具備保母證照，其餘皆是無保母證照的愛心婦女。

而10戶持有保母證照的寄養家庭照顧者，多數為社區保母轉任，這些人仍希望回歸社區保母職業，比較輕鬆。

北台南家扶中心表示，社區保母雖津貼較少（月領1萬5000至1萬8000元），卻只需白天照顧小孩，晚上與假日都可以休息。投入寄養家庭則需全天候照顧孩童，食衣住行全包。尤其大多數的安置小孩都有發展遲緩症狀，需要陪同上醫院復健。

台南市社會局將3歲以下寄養家庭，只要具備保母證照，即可從過去月領2萬3000元，去年增為3萬3000元，仍被認為付出的精神與勞力不成正比，吸引力不高。第一線社工常面臨受虐兒何處是兒家的煩惱。

今年服務分別滿10年及9年的葉進成、陳梅雀夫婦及陳璡陞、黃竩婷夫婦，原是經驗豐富的社區專業保母，因看到寄養兒需求，寧願放棄福利更好的社區保母機會，陪伴複雜度高的寄養兒。

北台南家扶中心去年下半年就安置了5位不滿1歲的嬰兒，26日在台南市立圖書館新總館舉辦寄養家庭表揚活動，希望透過表揚，鼓勵更多專業保母投入寄養家庭行列。