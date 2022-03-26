新北市青年局、家居品牌IKEA新店店及小樹市集共同攜手，於今、明兩日舉辦以育兒二手商品交流為主題的「小樹市集IN新北」活動。（市府提供）

新北市青年局、家居品牌IKEA新店店及小樹市集共同攜手，於今、明兩日舉辦以育兒二手商品交流為主題的「小樹市集IN新北」活動，市長侯友宜與上千個報名擺攤的家庭一同惜物傳遞愛，活動首日即吸引萬人參與。侯友宜表示，他看見父母因孩子而更願意付出，目前新北市公托的總收托人數為5287人，為六都最高

侯友宜指出，依據調查，去年的女性公益捐款人中，有六成五的人有小孩。可見照顧孩子讓人有更多正向力量，多支持爸媽一點，他們也會多照顧社會一點。

此外，小樹市集以惜物愛物為宗旨，讓家庭之間能相互交流育兒好物，既環保又能傳遞父母的愛，新北市政府十分支持，亦感謝IKEA新店店提供場地支援。

侯友宜表示，托育問題為青年父母的重要議題，新北市政府十分重視。3月23日才新開了淡水草東公共托育中心。在最近三年裡，新北市一口氣開辦了42家公托，總數達到102家。

侯強調，目前新北市公托的總收托人數為5287人，為六都最高，家外可送托率達40.9％，不只高於OCED平均36％！還帶動民間私托成長173家。預計在今年年底，讓新北達到設立120家公托的目標。而新北市於今年新成立以服務青年為宗旨的新北市青年局，未來將持續媒合各界資源協助新北市青年發展。

新北市政府青年事務委員會主任委員吳宗憲表示，市民第1、2胎有發放獎勵金新臺幣2萬元，第3胎以上發放3萬元，希望能給各位爸媽一點支持。青年局長錢念群表示，小樹市集是新手爸媽的神隊友，民眾可以把握時間前來參與，歡迎親子一同來新北，透過育兒二手商品交流，讓愛永續傳遞。