副總統賴清德參加台南後壁國小百年校慶，表揚傑出校友，台南市議員李宗翰也是傑出校友。（劉秀芬攝）

台南後壁國小26日舉辦百周年校慶，為校園公共藝術「舐犢情深」正式揭幕。（劉秀芬攝）

台南後壁國小26日舉辦百周年校慶，副總統賴清德特別到校祝福，賴清德說，隨著社會變遷，教育也要推陳出新，台灣以科技立國，要特別注重程式語言的學習；此外，對於英文以及各種族群的母語也要特別重視，學生們若能掌握多種語言，未來在國際競爭上就掌握了一個利器。

賴清德致詞時表示，有人說學琴的孩子不會變壞，有人說學體育的孩子不會變壞，都有道理；但是他認為，有得到愛的孩子不會變壞，有的愛是家長給、有的是老師校長給的、有的是社會給的，希望讓孩子受教育時感受到愛，孩子對社會有希望，才會快樂。

賴清德也說，國家的產業發展需要科技人才，要從小來培養，要注重程式語言的學習，此外，也鼓勵新台灣之子多講母語，未來若回到媽媽的娘家國家工作，更有競爭力。

後壁國小校長吳建邦表示，百年來學校培養出萬名畢業生，在各行各業都有傑出的表現，今日也由副總統賴清德頒獎表揚賴東成等37位傑出校友。

配合百年校慶，後壁國小特別設置公共藝術「舐犢情深」，由校友中山大學教授王以亮設計，並由交趾陶與剪黏大師台灣工藝之家協會理事長謝東哲施工製作，為校門口增添繽紛色彩與活力，台南市長黃偉哲一早也一起參加揭幕儀式。

黃偉哲表示，後壁國小在歷任校長、老師、家長還有傑出校友努力下，成功打造後壁國小光榮輝煌的歷史，為作育英才打下良好基礎，接下來非常期待再造一個更精彩的100年。