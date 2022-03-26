台東鹿鳴酒店桃花林音樂季即將從4月1日起浪漫登場。（鹿鳴提供）

台東鹿鳴酒店桃花林音樂季即將從4月1日起浪漫登場。（鹿鳴提供）

四月春暖，台東鹿鳴溫泉酒店桃紅陣雨樹（花旗木）花開正茂，鹿鳴酒店結合花蓮縣明義國小才藝班師生，以及來自全省各地薩克斯風、吉他、長笛樂師將進行長達1個月的桃花林音樂季，免費開放住宿鹿鳴的遊客與台東縣民在唯美曼妙的音樂聲中賞花。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，酒店的前庭園種植了100株花旗木盛開，每年3月下旬陸續開花，四月初全開，且整個4月都是花期，繁花似錦，形成粉紅色夢幻花海，為鹿鳴帶來滿園春色，浪漫程度媲美日、韓櫻花季，無須出國，在台東鹿鳴酒店就能免費觀賞花海美景。

潘貴蘭指出，花旗木又稱泰國櫻花、平地櫻花，遠看酷似日本吉野櫻，也有人誤認為是桃花，花初開時淡粉、粉白色，後漸呈粉紅色，略帶淡雅清香，因開起花來就如同西北雨一樣，來得快又急，也被稱作「桃紅陣雨樹」。

今年鹿鳴酒店花旗木花季期間，飯店不僅免費開放所有民眾入園賞花， 且結合花蓮縣明義國小才藝班師生、台東縣鹿野鄉建峰樂團居中引薦來自全台各地的樂師在桃花林下演出。

從4月1日起至30日止，每天上午9點半至11點半、下午3點至5點各有1場，節內容琳瑯滿目，除了明義國小學生的國樂、管弦樂、舞蹈之外，還有薩克斯風、長笛、吉他、洞簫、法國號、小號、葫蘆絲等樂器演奏，詳細內容請參閱節目表，或鹿鳴官網活動介紹。

潘貴蘭表示，4月全台最浪漫就在鹿鳴溫泉酒店，保證讓來到鹿鳴住宿的房客值回票價，花旗木花季期間，配合珠紅粉潤花團錦簇花海美景，鹿鳴酒店也規畫了精美的法式麵包、甜點餐盒，搭配鹿鳴自製紅烏龍茶或咖啡，歡迎住房遊客與台東在地民眾訂購。