大武山成年禮26日開拔，60名學子學習向山林致敬。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

歷經2次訓練所甄選的60名學員，26日起一連3天將開拔至大武山參與成年禮活動，並會同原住民部落代表，於海拔約3000公尺大武祠，接受山神祝福，學員們出發前齊聲高呼，展現滿滿鬥志。

此屆大武山成年禮主題為「感潮山河」，屏縣府民政處長徐富癸說，期待青年學子們在18歲這年，循著傳奇的南島武峰覓索而上，祈在大武山之巔許下誓約，能在這塊人文薈萃的土地上併肩努力，一起走入山林胸懷中，寫下他們自己青春的故事。

屏東縣長潘孟安則強調，大武山成年禮精髓是藉由身體力行的活動參與，在過程中自然拉近與環境距離，進而培養對無痕山林關懷；過程中學員們在山上無法使用手機，藉此親近山林，與自我共處與自然對話同時，重新認識這片成長的土地。

今年訓練階段，學員們透過講師介紹了解恆春半島海岸海口港至後灣的動植物生態和水文環境，並親身力行從事無痕山林整復工作，體認到敬畏山林、崇敬山林，進而保護山林的理念。

至於最後關卡的里龍山負重訓練，為登北大武山最後的體力考核與訓練，男學員至少需揹負18公斤、女學員15公斤重裝，每位學員們都攜手度過層層考驗，在過程中更加體會團隊合作重要性。

從首屆活動便未缺席過的志工古詩民說，大武山成年禮從不以登頂為目標，雖然大武祠至三角點僅約1公里，但過程中的體會才是活動最精華部分，雖然辛苦，但看到每屆學生參與後的成長，進而成為生命中的朋友，分享人生酸甜，是活動最大收穫。