近年車子亂停事件頻傳，眾多三寶行為讓人傻眼；常見停車場內設置停車位供車停放，但總有不長眼駕駛們會將車隨意停放在自己想停的地方。近日網友上網發文抱怨一對夫妻無良行徑，令眾網友瞠目結舌。一名男網友抱怨提到，下班回家發現有輛藍色轎車停在停車場走道上，讓他進退兩難，好不容易終於等到車主現身後，對方連句「不好意思」都沒講，還自顧自的的直接開車駛離現場，讓他十分傻眼。

停車場的車都依停車格停靠整齊 (示意圖／Shutterstock)

這名網友將事情經過和照片一併發在臉書社團《爆怨公社 》，他指出下班時在停車場內發現此深藍色轎車停在出入口正中間，他看車上沒有留下任何聯絡方式也等不到車主來移車，只好麻煩警衛幫忙找人。最後車主終於現身，是一對年輕夫妻，手上還抱著年幼的小孩，但夫婦下樓後只看了他一眼，再慢條斯理的把物品放進車裡，不發一語的坐回車上，過程中夫妻倆一句「不好意思」都沒有說，對方甚至不等原PO倒車，還不停向前逼車，如此行徑讓他看傻了眼。

網友怒發文，表示自己進退兩難 (圖/翻攝《爆怨公社 》)

文一出引來網友撻伐，大家怒斥這對夫妻的行徑實在太誇張，而且後方公告那麼明顯，網友評論道：「臉皮要多厚才能這樣停啊」、「真的是人不要臉天下無敵」。也有人建議原PO可以採取實際作為反壓制對方，叫他下次把車擋在他前面，去角落躲起來，看他如何反應。也有人認為原PO還倒車讓他們開出去實在太客氣了，對付這種三寶行為就應該採取強烈一點的手段。