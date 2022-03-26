大陸疫情升溫，資本市場也受到相當影響。據統計，在3月21日至25日期間，多達39家公司暫停創業板、科創板的IPO，當中包括蘋概股大廠歌爾股份分拆子公司歌爾微電子的IPO。

界面新聞報導，在3月21日至25日期間，IPO中止審核涉及創業板公司26家，科創板公司13家。歌爾股份22日就表示，因新冠疫情原因對IPO資料整理、審核及問題答復等工作的開展帶來一定的不利影響，為影響後續程序，歌爾微電子申請暫時中止發行上市審核程序，將利用此段時間克服疫情影響盡快完成相關文件資料工作，適時繼續IPO。

報導引述券商人士說法稱，目前多地疫情問題確實對IPO進程產生了很大影響，一方面是管控造成人員無法到達現場，材料編寫、現場核對等難以進行，另一方面，即使到達了現場完成材料，但由於近期快遞等業務的暫停或者滯後，許多部門無法完成流程，後續工作依然無法展開。