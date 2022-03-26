大陸疫情升溫，上海更在25日增加2,269例本土病例創下新高。但與此前其他城市不同，上海至今仍遲遲沒有封城，專家表示，主要是上海在大陸、全球經濟發展上的地位甚重，難用封城手段防堵疫情。

綜合媒體報導，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日在記者會上稱，上海採用重點區域加上非重點區域，核酸檢測加上抗原自檢的方式，是被逼出來的一種探索，一是病毒傳得快，二是按上海自身實際情況做出的決斷。

對於許多人在網路討論上海是否封城，吳凡指出，上海在大陸經濟社會發展當中承載發揮重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響。如果上海停下來，東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪，就會影響整個國家的經濟和全球的經濟。所以上海很難封城。

吳凡表示，上海市民應仔細進行核酸篩查，自檢也要認真仔細採樣，把結果做到非常準確。把這次核酸篩查做成一次成功的篩查檢測，最後以最快速度實現城市的動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活。