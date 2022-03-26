彰化青年職涯發展中心今天正式揭牌，就在彰化市孔廟旁的歷史建築原大成幼稚園內。（謝瓊雲攝）

彰化青年職涯發展中心今天正式揭牌，就在彰化市孔廟旁的歷史建築原大成幼稚園內。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）與充滿活力的一群青年朋友共同宣布彰化青年職涯發展中心正式揭牌營運。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）頒贈感謝狀感謝飛絡力企業總經理楊奕強（左一）、彰化縣木工業職業工會，與泰山企業代表。（謝瓊雲攝）

彰化青年職涯發展中心今天正式揭牌，目前業務仍屬於勞工處下，未來將移撥給即將成立的青年發展處。（謝瓊雲攝）

全國第一個歷史建築銳變為青年職涯中心，為了促進青年返鄉就創業，彰化縣長王惠美26日在已有296年歷史的彰化市孔廟旁，為新成立的彰化青年職涯發展中心揭牌，盼經由單一窗口，提供更全面多元的職涯發展與輔導規畫服務，提升青年就業競爭力。

職涯中新由歷史建築、原大成幼稚園空間改造而成，協助青年職涯發展與規畫，有專人輔導青年探索職涯，並運用各種評測工具，提供諮詢、講座與活動等多面向服務；並設有玻璃屋與諮詢室空間供預約使用。

別出心裁的是，中心內還擺設由飛絡力電子贊助提供各種益智與夾娃娃機等遊戲設施，與泰山無限量供應的飲品、甜品，讓青年朋友來此舒適自在思考未來人生規畫，還能放鬆紓壓。

王惠美表示，不怕沒人才，就怕沒舞台，上任後不斷思考如何留住青年人才，讓青年返鄉為家鄉產業與城市創新面貌；前年先在勞工處新設青年發展暨就業服務科，現在即將在329成立籌備處，在正式成立青年發展處前，先設彰化青年職涯中心，做為未來年輕人可倚靠的家。

彰化縣創藝美育協會總幹事許晉榮說，自己在勞工處協助下返鄉創業，在去年初成立的卦山村聚落內開店賣各種文創盆栽器皿，他發現現在彰化真的變不一樣了，深深愛上故鄉彰化。

許晉榮也勉勵有志創業的青年，不用等到很厲害才要開始，一定要先開始才會變得很厲害，只要善用資源，懷抱著利他的精神，成為他人的引路人，相信大家可以一起讓彰化變的越來越好。