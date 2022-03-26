2022世界花式滑冰錦標賽迎來最精采階段，今天在女單決賽日本好手坂本花織成功奪下金牌，這面金牌得來不易，因上一次有日本選手拿下金牌已經是8年前了，此外因俄羅斯入侵烏克蘭緣故，俄國「滑冰三娃」都被禁止參加這次比賽，給了坂本花織絕佳的機會。

Sakamoto Kaori goes golden in Montpellier! 🥇



She becomes just the 6️⃣th Japanese woman to win #WorldFigure in history.



Belgium's Loena Hendrickx captures silver and Alysa Liu of the U.S. wins bronze.



Here's how it happened ⬇️https://t.co/RGG0MJM9uupic.twitter.com/MQrChkmHcj — Olympics (@Olympics) March 25, 2022

坂本花織是今年北京冬奧銅牌得主，本身就相當有實力，在俄國好手無緣參賽下，她抓住機會大放異彩。這次世錦賽於法國舉行，25日她出戰女子長曲決賽，與同胞樋口新葉及河邊愛菜同場競技，最後奪下職業生涯新高155.77分，加上短曲的236.09總分也刷新個人紀錄，一舉奪金。

Kaori Sakamoto (JPN) skated last and put out an excellent performance, reeling off a seven triple jumps in her program to “No More Fight Left In Me” 🌟.



Show some 😍 in the comments !#FigureSkating #WorldFigure pic.twitter.com/fMVqKsCs7d — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 25, 2022

坂本花織是繼2014年淺田真央後再度於世錦賽奪金的日本選手，此外也是日本第6位在世錦賽奪金女單選手，對此她發表感想說：「這枚金牌對我來說意義重大，我度過非常困難的一個月，此經歷只有參加冬奥和世錦賽的人才能擁有，非常高興自己克服這些困難走到這裡！」

Brilliant skating by Kaori Sakamoto who is the new women's World champion!!!!!🇯🇵Congratulations!!!!!! pic.twitter.com/GOBxoKhBau — IFS Magazine (@ifsmagazine) March 25, 2022

坂本花織今年才21歲，2004年開始滑冰生涯，除拿下冬奧女單銅牌，團體賽也摘銅，2018年於台北小巨蛋舉辦的四大洲花式滑冰錦標賽奪金，2017年同樣有來台北參加世界青少年花式滑冰錦標賽，拿下銅牌，而最早的世界賽成績是於2016年法國馬賽青少年花式滑冰大獎賽奪銅。