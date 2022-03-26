「職業試探體驗主題常設展」今在高雄科工館登場。（柯宗緯翻攝）

「職業試探體驗主題常設展」今在高雄科工館登場。（柯宗緯翻攝）

由國立科技大學結合社教館所辦理「職業試探體驗主題常設展」，26日起一連兩天在臺北國立臺灣科學教育館、臺中國立公共資訊圖書館總館、高雄國立科學工藝博物館盛大舉行聯合開幕活動暨技職展覽，讓中小學師生及家長更加了解「技職教育群類別或科系」的學習方向，並對應未來在各產業可能擔任的角色。

此展透過把複雜的先進技術具象，且簡化成大家都能操作的展出作品與「動手做」課程活動，讓中小學師生及家長可以理解各行各業在新科技發展下的轉變。開幕活動將串連北、中、南三個館所同時連線互動開展，並與技專校院和技術高中合作辦理技職展覽，三館所共有超過40個攤位的體驗活動。

主題包含技術型高中15群科，展覽內容涵蓋科系認識、實作體驗、各校研究或發明成果展示解說以及表演（說故事、走秀、機器人表演）、手作課程（皮革製作、DIY燙金筆記本、LED發光棒、手製魚丸）、互動活動（導覽、打卡送好禮、闖關歡樂送）等多元體驗活動，透過寓教於樂的方式讓參與的親師生理解技職教育各類群主軸及未來發展，以協助學生探索自我性向、各學群與職業串聯，並使社會大眾從不一樣的面向認識技職教育，進而肯定技職教育的價值。

教育部技職司司長楊玉惠表示，國立科大合作社教館所今年已經是第4年，持續扎根技職教育初衷，今年加入了國教署與技高學校合作，這次全新職業試探體驗展展期至2025年，建議親師生連假或暑假可以輪流到台北、台中、高雄參加體驗。

另「職業試探體驗主題常設展」開展後，除了固定的實體展外，也會與技專校院、技術型高中合作，不定期於展場開設主題式科普課程、創客手作體驗、職業達人講座，歡迎國中、小及高中職團體預約報名各項課程。