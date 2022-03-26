寶山鄉雙溪國小26日舉辦80周年校慶，並結合寶山鄉農會舉辦農民節表揚大會，縣長楊文科致贈「教澤永霑」匾額，與切大蛋糕慶賀，也頒獎給寶山鄉3名傑出農友，現場相當熱鬧。

新竹縣26日上午下雨，在雙溪國小舉辦的80周年校慶與農民節表揚大會，仍澆不熄校友、鄉親熱情參與活動，在雨過天晴後，操場滿是學童們玩耍的笑聲，校園一隅更有客家山歌演唱等活動，熱鬧滾滾。

縣長楊文科致贈匾額祝賀雙溪國小80歲生日時提到，國小學生曾有700多人，因受到少子化影響，學生慢慢減少，目前有200多人，相信台積電在寶山一、二期完成擴廠後，帶來很多充沛的科技產業人力定居。

楊文科並指教育局已對雙溪國小做最好規劃，不僅推動雙語教學，學校籃球隊也得到非常好的成績，可說德、智、體、群、美五育並重，更會大力支持辦理「聰明營養午餐」等各方面，讓雙溪國小發展更好。

另外，楊文科也頒獎給寶山鄉傑出農民李宏均、傑出女農民何春景與傑出青年農民楊宗晏，勉勵他們在柑橘、葡萄柚等作物栽種上勤奮有成。