「18歲公民權」修憲案昨在立院闖關通過，為中華民國史上首個送出立院、交付公民複決的修憲案，中選會將開會審議是否合併年底九合一選舉投票。對此，國民黨主席朱立倫表示，未來不管是什麼時機點，相信複決結果應會很順利，不用刻意做任何政治操作，也不要去綁大選，不必違反去年公投的決議。

朱立倫下午參加「Kyoung接棒-政策幕僚營」受訪說，國民黨贊成18歲公民權，全黨立場一致，但很不幸地，因為去年公投結果已經要求公投不能和大選一致投票，既然如此，就遵守公投結果，如今朝野政黨都支持公民權下修到18歲，就找個適當時機來交付公民複決，相信結果會很順利。

至於公民複決投票日，朱立倫強調，不要刻意去做任何政治操作，也不要去綁大選，不必違反公投的決議。媒體詢問，黨中央是否會動員支持者投票？朱說，只要是最後安排好的時間，每個政黨都會努力，大家都會贊成出來投票。

朱立倫反批民進黨，不要再透過抹黑、睜眼說瞎話方式來對待國民黨，「真的不需要這樣對待其他政黨。

此外，備戰年底縣市長選戰，繼日前提名台南市議員謝龍介參選台南市長，下週中常會是否公布下一波提名名單，朱立倫說，現在都在努力協調，最適當的時機，就會提出相關候選人，他要大家拭目以待。