宏國德霖科技大學園藝系「實習溫室」落成。（校方提供）

宏國德霖科技大學園藝系「實習溫室」落成，校長羅清水邀請靖軒科技有限公司總經理徐嘉君、蜂動有限公司總經理周宜鋒、地方里長等共同參與剪綵典禮。校方表示，未來實習溫室除了作為學生設施園藝的實習場地，也將作為園藝育苗專業場地。

羅清水表示，農業是民生的基礎，精緻農業是國家發展的產業方向，學校園藝系引進企業資源，教學上朝高科技應用，以溫室栽培方式訓練學生現代化農業技術，並可以結合餐旅學院的休閒系、廚藝系、餐旅系，從休閒農業、到安心食材及餐廚料理，打造一條龍的民生教學事業。

同時，該校亦與靖軒科技有限公司簽訂合作意向書（MOU），未來將投入LED在設施園藝的研究。而蜂動有限公司則捐贈該校水耕蔬菜栽培設備—蔬活機，以作為園藝系學生水耕蔬菜實習設備，其所生產之新鮮生菜，也將加入園藝系電子商務平台（德園圃）的商品行列。

羅清水表示，讓學生在學習農事之餘，也能接觸農產行銷工作，將「療癒景觀園藝」、「林下農業生產」與「休閒農場經營」三大教學主軸，未來實習溫室除了作為學生設施園藝的實習場地，也將作為園藝育苗專業場地，生產玫瑰苗、經濟喬木苗、草花苗、觀葉植物，供應校內園藝造景。