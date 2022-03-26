24日烏克蘭官方在社群平台公布好消息，稱成功與俄羅斯交換戰俘，換回先前鎮守黑海蛇島的19名士兵，自從遭俄軍脅迫投降時曾怒嗆對方「去死吧」，此後被囚禁克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）。烏副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)表示這是烏俄衝突以來，雙方首次全面換囚。

據全國公共廣播電台(NPR)報導，24日烏當局宣布已從敖德薩（Odessa）附近海域救出一艘沉船上的11名俄羅斯水手，且奉總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的指令，成功換回傳說中勇敢嗆敵軍的19名蛇島士兵。

報導指出，被釋放的蛇島士兵已經順利乘坐「藍寶石號」（Sapphire）救援船返回家園，據悉該船當時在烏克蘭撤兵蛇島時遭俄軍侵占，根據雙方簽訂的交換條款，該船隨後將送往土耳其的一處碼頭安放。

另外，據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，從俄羅斯國防部發布的影像顯示，19名蛇島士兵順利坐上公車準備返家，各個面露疲態、神情嚴肅，俄方還發了每人一瓶水和食物袋。

早前外媒報導稱蛇島士兵生死未明，不過事後證實他們被俘虜後送往克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）囚禁。自普丁上月24日揮軍侵略烏克蘭至今長達一個月，期間雙方進行了至少2次的小規模換囚行動，包括用9名俄軍交換梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫(Ivan Fedorov)；另一次則是烏在東北部蘇梅州(Sumy)俘虜一名俄憲兵以交換5名同袍。