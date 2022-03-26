秀秀大寶貝義煮團今（26日）前往新店區北宜社區發展協會銀髮關懷據點，舉辦青銀共餐義煮活動。（校方提供）

景文科大學生社團國際廚藝社及臺灣咖啡學社組成的秀秀大寶貝義煮團，今（26日）前往新店區北宜社區發展協會銀髮關懷據點，舉辦青銀共餐義煮活動；在嚴密的防疫措施中，除調製健康美味、又易於咀嚼的餐點，教導銀髮耆老與小孫孫認識咖啡豆及手沖咖啡外；並製作低糖蛋糕慶生。

義煮是由餐飲管理系何育任與吳忠義老師指導學生製作，端出5菜1湯1水果美味佳餚，作品有「蔥油雞、番茄炒蛋、絲瓜蛤蜊、太史豆腐、皮蛋空心菜、蘿蔔排骨湯、棗子」；尤其出現幾近失傳的粵菜「太史豆腐」，讓牙口不好的92歲劉福強阿公品嚐後，揚起微笑表示：這道菜看起來是豆腐、蝦仁與蛋的組合，但能有這麼滑嫩細緻的魚香口感，是一道需要時間的功夫菜，也讓我喚出腦袋記憶、拾回90年前在廣東故鄉的鮮滋味，感謝景文師生的良苦用心。

帶領咖啡教學的李芃，在聽到婆媽們的讚美時，表示，「第一次與這麼多阿公阿嬤一起互動，心情有點興奮跟緊張，教導長輩認識咖啡豆並且親自沖泡咖啡來喝喝看，很多長輩都說自己沖泡的比外面買得好喝100倍，讓我有信心回家給家裡的阿嬤製作咖啡」。

看著長者用餐時，嘴角所展現的微笑曲線，負責烹飪掌廚的黃柏瑜說：「今天設計的菜單料理都適合長者咀嚼，我們還準備了生日蛋糕，一起為長輩們慶生，希望他們身體康健，能繼續品嘗我們精心製作的料理」。