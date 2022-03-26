現代人除了長時間緊張快速生活步調帶來的高壓，還有飲食不規律、減肥營養失衡、不健康飲食攝取、熬夜等不良生活習慣影響，加重了肌膚受損，若想要讓保養更有感，推薦在保養步驟中加入適合自己膚質的保養精華，近日RéVive、Melvita、La Colline、ALBION、蘭芝、理膚寶水、AHC、護妍天使、珍朵絲特、3INA推出全新保養精華，持續使用讓肌膚維持在最佳狀態，透出仙女般的精緻透明感。

▍1.RéVive KGF脂雕抗皺精華

RéVive「KGF脂雕抗皺精華」再升級，全新升級品牌獨家「專利澎潤蛋白」、強化配方「胜肽抗皺複合精萃」，並運用類肌膚屏障複合因子「神經醯胺複合精華」，透過「一抹、二填、三撫紋」，持續使用讓肌膚看起來更澎潤，降低視覺年齡，特別推薦給輕熟齡、有細紋困擾的肌膚使用。

RéVive KGF脂雕抗皺精華。（邱映慈攝）

RéVive KGF脂雕抗皺精華質地滋潤。（邱映慈攝）

▍2.Melvita百合花妍亮白雙效露2022年限量版

Melvita熱賣的居家煥膚油「百合花妍亮白雙效露」推出2022年度限量版，全新改版添加日本美白紫色漿果「有機紫珠」，抗氧美白力再度升級，使用前搖一搖，直接輕噴於臉部，能改善粗糙角質顆粒，肌膚觸感平滑細緻，看起來更亮白，不含酸類、磨砂顆粒成分，居家保養不刺激，最適合春夏使用的黃金比例油水雙質地，輕盈不黏膩幫肌膚補水補油，隨手噴出輕盈透亮的素顏明亮肌。

Melvita百合花妍亮白雙效露2022年限量版。（圖／品牌提供）

▍3.La Colline極品無齡奢華鉑金粹

瑞士頂級護膚品牌La Colline研發團隊在2022年開創全新配方，推出跨越年齡限制，極品無齡系列的「極品無齡奢華鉑金粹」全新升級版，延續品牌崇高的護膚目標，運用L‘Essence極致奢華的珍稀質地，賦活肌膚年輕能量，效果更為顯著，持續使用肌膚更顯年輕光澤，重現平滑、飽滿與緊緻，讓肌膚停留在最年輕的時刻。

La Colline極品無齡奢華鉑金粹。（圖／品牌提供）

▍4.ALBION賦白彈力全能掃黑精華

ALBION賦白彈力全能掃黑精華配方研發靈感來自皮秒雷射，除了添加三重亮白關鍵配方：月桃萃取、歐洲越橘葉萃取、亮白複合精華，有效達到表皮掃黑、真皮煥白的目標；添加全新升級表情肌亮白科技：海草萃取、野大豆籽萃取、菸鹼醯胺，能活化表情肌肉中的關鍵亮白荷爾蒙，優化肌膚亮白力；更添加山白竹精萃、 茵陳蒿精萃，能從源頭阻斷色素沉澱，並添加大棗精萃，能促進已生成的黑色素分解，進而消除色素沉澱，讓肌膚擁有如白紙般的潔淨度。推薦搭配同系列賦白彈力全能掃黑滲透乳、賦白彈力全能掃黑活化液，讓肌膚透出仙女般的精緻透明感。

左至右為ALBION賦白彈力全能掃黑滲透乳、賦白彈力全能掃黑活化液、賦白彈力全能掃黑精華。（圖／品牌提供）

▍5.蘭芝水酷修護保濕精華

蘭芝水酷修護保濕精華暱稱為「小水精」，全新第七代成分升級，為肌膚速效補水，一整天水潤有感，強化肌膚屏障，與胜肽加乘強化，保護受損肌膚，配方零刺激，敏感肌膚也能無負擔使用。推薦搭配同系列水酷修護保濕霜一起使用，清爽型為凝膠狀質地，含薄荷舒緩成分，能降溫維持皮膚冷靜，減少脫水出油，並含大豆發酵萃取，能預防油肌細菌附著，維持健康肌膚屏障。水潤型為乳霜狀質地，並含角鯊烷、beta、葡聚醣、益生菌，是超強乾肌防護罩。

蘭芝水酷修護保濕精華推薦搭配同系列水酷修護保濕霜一起使用。（圖／品牌提供）

▍6.理膚寶水B5瞬效全面修復精華

理膚寶水B5瞬效全面修復精華含高濃度維生素原B5，能發揮強大修復力，立即重建肌膚屏障防護、舒緩肌膚不適，加速修復受損部位及提高肌膚防禦力及保濕力，「HEPES煥膚複合物」加速肌膚老廢角質代謝、淡化痘疤瑕疪，「APF理膚寶水溫泉萃取因子」有效平衡肌膚表皮微生態，強化肌膚對外防禦力，「理膚寶水温泉水」、「玻尿酸、甘油」協同達到長效保濕與舒緩肌膚各種不適症狀。

理膚寶水B5瞬效全面修復精華。（邱映慈攝）

理膚寶水B5瞬效全面修復精華質地清爽吸收迅速。（邱映慈攝）

▍7.AHC淨光無瑕淡斑精華

AHC淨光無瑕淡斑精華透過水中帶油的特殊質地，不僅有助肌膚充分吸收高效成分，還能鎖水鎖亮，全臉亮度整體提升。透過微分子瞬透科技絕佳吸收效果，讓肌膚水嫩透亮一整天。高純度菸鹼醯胺成分，有效抑制酪胺酸脢、預防黑色素形成，阻暗酵素則溫和代謝老廢角質，持續使用全臉散發淨亮光彩。

AHC淨光無瑕淡斑精華。（圖／品牌提供）

▍8.dermaAngel護妍天使益菌生保濕調理精華水

護妍天使益菌生保濕調理精華水添加南非復活草萃取，立即注入豐沛水能量，喚醒疲憊乾燥肌膚，活化保濕原動力，微稠類精華質地，一抹瞬間吸收，於保養第一步驟立即潤濕角質，引導後續保養成分滲透。推薦搭配益菌生保濕舒緩水凝露、益菌生保濕彈潤輕乳霜一起使用，重現豐潤水嫩膚況。

左至右為護妍天使益菌生保濕舒緩水凝露、益菌生保濕彈潤輕乳霜、益菌生保濕調理精華水。（邱映慈攝）

護妍天使益菌生保濕舒緩水凝露、益菌生保濕彈潤輕乳霜推薦給有保溼需求的肌膚使用。（邱映慈攝）

▍9.珍朵絲特龍血求麗精華

珍朵絲特龍血求麗精華暱稱為「龍血小橘瓶」，添加CS-JD龍血修復專利、日本藻紅素、比菲特菌、海藻萃取物及玻尿酸鈉等成分，能協助防禦環境的傷害、修護肌膚、增加彈性緊緻，除此之外，更融入檸檬、尤加利及快樂鼠尾草的清新香調精油，使用起來不僅能紓壓，還能打造自然澎潤的亮透肌。

珍朵絲特龍血求麗精華。（圖／品牌提供）

▍10.3INA高奇肌妝前精華

3INA高奇肌妝前精華暱稱為「粉紅小滴管」，具備精華液的保濕效果與清爽質地，不只可做為妝前急救使用，更能添加於4款3INA妝前凝露或底妝中，幫助平滑肌膚紋理使後續底妝更服貼，輕盈的質地，一滴到皮膚就立即散化開，能促進肌膚滋潤、撫平紋路、美白均亮膚色等作用，為肌膚提供充足保濕感。