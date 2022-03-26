阿富汗女子中學本週宣布重新開放不過數小時，塔利班（Taliban）政府隨即下令關閉學校。約有20多名少女今天帶著課本，走上首都喀布爾街頭，高呼「開放學校」。

法新社報導，阿富汗全國各地數千名歡欣雀躍的少女於23日，也就是教育部預定的復課日這天湧向女子中學。

但就在復課首日不過數小時，教育部出爾反爾，宣布令人震驚的政策，讓這群年輕的女孩子感到被背叛，外國政府對此也表示憤慨。

這些女孩帶著課本，聚集在喀布爾的一個廣場，她們高呼「開放學校！正義，正義！」。

示威者拉著布條，上頭寫著「教育是我們的基本權利，並非政治計畫」，遊行隊伍只走了一小段距離，就被隨後出現的塔利班武裝分子給驅離。

塔利班至今未提供決定關閉學校的明確理由。阿富汗女子中學如今已經關閉好幾個月。

參加示威的女孩納威薩（Nawesa）說：「就連先知（穆罕默德）都說過，每個人都有受教育的權利，但塔利班剝奪了我們的權利。」