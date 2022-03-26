內心創傷需要另一半理解包容！1名女網友小時候遭到男同學「性霸凌」，她因為私生女身分遭同學取笑，曾當眾被掀裙子、強脫內褲，她最後因內心創傷，對穿裙子產生巨大陰影，長大後仍一直尋求諮商，而她的男友卻會時不時提到裙子一事，對她內心造成的傷害不小，最後她決定提分手。

「現在是手抖著把文章打出來」該女網友在PTT發文，她是父親外遇的私生女，此事意外在她幼稚園時被傳開，她因此遭到不少男同學取笑，某次她穿了件蓬蓬裙洋裝上學，即遭罵「髒東西不可以穿這個」，之後她被一群男生圍住，男生不斷掀裙子，「到後來變成比賽誰先脫到內褲」，她說她是忍著嘔吐打出這段文字。

女網友小時候遭男同學「性霸凌」，她因私生女身分遭同學取笑，曾當眾被掀裙子、強脫內褲，她最後因內心創傷，對穿裙子產生巨大陰影。（翻攝自PTT）

該女網友說，她自此心裡蒙上一層巨大陰影，再也不敢穿露腿裙子，只要被親友要求，就會想吐、頭暈，甚至過度換氣，如今她為此向男友提分手，她說目前仍持續看諮商師、多閱讀讓自己寬心，而男友平時對她很好，只是對方仍會不時提到裙子的事，對她仍是傷害，最後她只好選擇分開，「因為我走不出來」。

其他網友紛紛留言「這是PTSD了，因噎廢食影響到生活，自己不想開別人幫不了」、「建議可以去做心理治療」、「你不需要勉強自己克服對裙子的心理障礙，你可以像現在去面對它已經很厲害了」、「希望妳能有一天可以撫平那內心的傷口，父母是誰，不是我們能選擇的」、「分得好，知道情況還要求妳穿裙子，去死吧」。