一般人印象中擅長運動的女生外型或打扮都會比較中性，但現在越來越多選手外貌或身材都好到令人印象深刻；日前有網友在知名論壇《批踢踢實業坊》表特板分享一名日本女子軟鏢手的照片，褪去制服後超兇上圍炸出，穿比基尼甚至包不住側面都溢出，藏得太好讓眾人誇讚是「驚喜大禮包」。

日前網路論壇《批踢踢實業坊》表特板一篇「藏鏢手」文章被推爆，一名網友分享來自日本的女子軟鏢手熊谷麻音，幾張玩飛鏢和日常穿搭照，看起來甜美可人又無害；沒想到接下來一連串熊谷麻音換上比基尼的狀態，畫風驟變，傲人上圍不知道怎麼藏的，雪白雙球從兩側都溢出來，看了令人血脈賁張。

《批踢踢實業坊》網友被熊谷麻音藏起來的好身材震撼到。(圖/ 摘自熊谷麻音IG)

大票網友看到如此神級隱乳正妹，紛紛驚呼，「這不合理啊，到底藏到哪裡啦」、「魔術大空間」、「這根本術前術後吧，最好那麼會藏」、「也太藏，這男友帶回家，會有開到大禮包的感覺」、「驚人的魔術」、「落差好大」、「匪夷所思，超會藏」。