蓮霧的營養價值高，深受不少人喜愛，不過一名女網友指出，她把剛買回家的蓮霧放進冰箱保存，不料幾天後再打開冰箱，原本鮮紅色的蓮霧竟整個「變色」，讓她十分驚訝，好奇這樣還能吃嗎？郵政醫院營養師黃淑惠表示，可能是該棵蓮霧放在溫度較高的室內太久，導致蓮霧中的花青素退色。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，並指出，前幾天把蓮霧放進冰箱保存，結果幾天後，原本蓮霧紅色的外皮竟只剩下三分之一，上方還有清晰可見的白點，其餘的部分像是被削了皮般呈現黃綠色，如此詭異的現象讓她相當不解，「這樣能吃嗎，發生什麼事了」。

照片曝光後，不少網友開玩笑稱，「還不趕快送醫，都沒血色了」、「剛剛去捐血了吧，給它瓶牛奶」、「應該是太冷了，臉色蒼白」、「就跟染髮一樣啊，三個月要補染一次」、「等太久，自己卸妝了」、「恭喜轉化為惡魔果實」、「轉生進化成黃金蓮霧了，這個很值錢」。

至於蓮霧為什麼會退色？根據《ETtoday新聞雲》報導，郵政醫院營養師黃淑惠表示，該棵蓮霧可能是放在溫度較高的室內中一段時間後，才被放入冰箱，導致蓮霧中的花青素退色。此外，該棵蓮霧上還有一些白點，可能是水痕殘留或連物本身有些許損傷，這些都有可能導致花青素退色，還有一種可能，是蓮霧本身就是偏淺色的品種。