現今多數國家形成了少子化的社會型態，之所以會造成此現象，除了婚後依舊繁雜的工作，年輕人一想到育兒所要花費的支出，及陪伴孩子必須耗費的精力和時間，就因此打退堂鼓「不敢生」，但即便在這樣的環境下，日本竟有一對夫妻在婚後25年期間，先後生了13個孩子，其中家中小女兒也才剛滿一歲多，這樣熱鬧的大陣仗，每次的家庭外出都讓眾人驚嘆。

十分熱鬧的大家庭。(圖/翻攝「漆山亨」IG)

夫妻分別是來自日本43歲的妻子「漆山佳月」，和49歲的丈夫「漆山亨」，兩人結婚二十幾年，感情依舊十分甜蜜，也因雙方都很喜歡小孩，所以結婚這麼多年一切都順其自沒再避孕，25年間就生了6子7女，孩子也都隨父母的優良基因，全家高顏值。

一家15口的家庭在旁人看來非常熱鬧，但要維持和諧且良好的生活環境並不容易，更何況只是普通的雙薪家庭，為了給孩子們優良生活品質，除了認真經營自家理髮店，漆山佳月平時也要細心照料全家的日常起居。要整頓這樣的大家庭每日的辛苦是大家意想不到的，令人誇張的是，才一天衣物就能堆積如山，漆山佳月透露就算是用11公斤的大量洗衣機洗也要洗4次以上，更不用說15人一個月所吃的米飯了，一個月竟高達30公斤，而每次全家外出吃飯就如同包場一樣坐滿餐廳，也是另種幸福。

家庭雖然熱鬧卻也增加很多日常雜事。(圖/截自日本電視台FUJITV節目「うるしやま家5男6女大家族」)

全家一起外出吃飯如同包場般壯觀。(圖/截自日本電視台FUJITV節目「うるしやま家5男6女大家族」)

不過就算夫妻要整頓這一大家子很辛苦，但孩子們都很窩心，懂得分散父母的辛勞，非常主動的分工合作完成很多生活雜事，且一家相處和睦令夫妻二人都非常放心。