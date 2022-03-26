台南市議員謝龍介確定代表國民黨出戰年底的台南市長選戰，與現任市長黃偉哲對決，引發各界關注。根據一份網路民調顯示，大多數網友都表示支持謝龍介；同時，絕大部分網友也都看好謝龍介當選台南市長。

網路媒體《Nownews》以「國民黨提名謝龍介參選台南市長，對戰現任市長黃偉哲，您看好誰？」為題，進行網路投票，並詢問網友「如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？」投票時間為23日至27日，截至26日下午6點，參與投票的網友當中，支持謝龍介的網友高達71.5%，支持黃偉啠的則有24.29%，支持其他第三勢力2.94%，都不支持1.26%。

該民調也問網友，如果最後是由黃偉哲對決謝龍介，您認為誰會當選？看好謝龍介的網友有54.76%，看好黃偉哲的有31.87%，有12.38%網友認為「差距很小，無法判斷」，其他第三勢力或脫黨參選者會贏 0.99%。

國民黨在三月份就決定由謝龍介參選台南市長，原本也有意願參選的陳以信也轉為支持謝龍介，您覺得這象徵國民黨的團結嗎？有37.96%網友認為「國民黨這次選舉再怎麼整合，也不可能團結」，有31.31%網友認為國民黨團結了，認為國民黨應再多整合幾次的網友則有30.73%。

該民調還詢問網友，黃偉哲在台南市長任內表現如何？打五分的網友有15.74%，打四分的有16.69%，打三分的有39.3%，打二分的有13.18%，打一分的有15.09%。