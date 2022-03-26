四方電巴249路公車正式通車，嘉惠朝陽科大師生1萬6千人。（陳淑芬攝）

四方電巴249路公車正式通車，嘉惠朝陽科大師生1萬6千人。（陳淑芬攝）

四方電巴249路公車由修平科技大學延駛到朝陽科技大學，26日舉行通車典禮，朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽科大每日公車尖峰時間往返已達314班次，是1萬6千名師生一大福音；台中市交通局指出，建置朝陽科大5條公車路線後，該校學生交通事故率從2018年至2021年下降48％，明顯逐年降低。

中市配合「公車進校園」專案，目前已有18條公車路線進校園，朝陽科技大學有台中客運131路、132路、133路、全航客運158路、中台灣客運151路等5條公車路線，並在26日校慶活動加碼舉辦四方電巴249路公車通車典禮，公路總局台中區監理所副所長馮靜滿、台中市府交通局公共運輸暨捷運工程處副處長陳文政及四方電巴副理陳建安等人到場。

根據統計，朝陽科大建置5條公車路線後，學生交通事故率明顯逐年降低，從2018年的123件，至2021年已下降至63件，下降幅度高達48％，新增249公車將再強化通學族群尖峰時需求。

馮靜滿在活動中表示，四方電巴249路初期每日16班次往返朝陽科大經太平市區、東區至台中車站之間，提供師生交通安全、便利，且環保的服務。

陳文政強調，台中市積極推動電動公車，預估至今年底可達290輛，將高居六都第一，電動公車無噪音、乘坐平穩舒適、不製造空氣污染，且減少溫室效應，與朝陽科大推動永續校園的目標一致。

陳建安表示，延駛至朝陽科大，主要是解決師生通勤需求及降低機車的使用率，增加行的安全，未來將視運量需求逐步來調整班次結構，以滿足師生乘車需求。