新明國中與仁和國中兩支桃園球隊26日在國中聯賽硬式組4強賽都成功闖關，新明在落後6分情況下上演逆轉秀，以10比6擊敗台北市長安國中，繼107學年度後再闖冠軍戰；仁和國中則是靠著王興楷、邱立璿投打建功，以9比3擊敗高雄市忠孝國中，打破隊史紀錄，27日將與新明爭冠。

長安一開賽就靠著傅鈞致兩分炮打響氣勢，2局上再以4安打1保送2失誤灌進4分，新明趕緊換下先發投手邱宇珩，推上隊長黃天賜救援止血，打線則自2局下開啟追分之旅，4局下長安游擊手發生失誤，讓新明攻下超前分。

黃天賜登板後只讓長安再出現3安打，一路投完整場，後援5.2局無失分，新明最終以4分差勝出，隊史六度闖進冠軍戰。新明總教練黃湋志表示，先發投手邱宇珩投球內容其實沒有不好，雖然落後6分還是鼓勵小朋友，相信打擊，堅持到最後，感謝他們沒有放棄。

另一張冠軍戰門票由仁和國中搶下，仁和總教練曾偉誠賽後說：「這場勝利是屬於大家的」，他提到，今天陳沛宇狀況好，對方一定會抓他，因此提醒前一棒王興楷要做好準備，「告訴選手每個人都要有責任，要有左右勝負的能力，他是最穩定的打者，所以打第四棒。」

仁和過去最佳成績是107學年度季軍，今年創下新高，曾偉誠說：「前人種樹、後人乘涼」，感謝教練團跟選手犧牲假期練很多，家長、校方願意配合。對於明天將與新明爭冠，雙方也是繼預賽首場再度交鋒，曾總說：「兄弟登山、各自努力，不會因為第一場贏了新明就有信心，保持平常心，輸贏都是桃園的勝利。」